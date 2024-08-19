Makine ihracatı 7 ayda 15,8 milyar dolar oldu

Makine İhracatçıları Birliği, ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin makine ihracatına ilişkin verileri açıkladı.



Bu kapsamda söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam makine ihracatı 15,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 olarak görülen düşüş, 27,8 milyar dolara ulaşan son 12 ayın ihracatında yüzde 0,9 olarak hesaplandı. Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artış yakalayan sektör, gerçekleştirdiği bu atakla hazirandaki gerilemeden doğan farkı kapattı.



Küresel resesyon kaygılarının devam ettiği bu dönemde önceki yıl verilerine yaklaşan makineciler, kilogram başına ortalama ihracatını 7,4 dolar ile Türkiye genel ortalamasının 5 katına çıkardı. Sektör, Almanya ve Rusya'nın ardından en fazla ihracat yapılan ABD'de yüzde 11,1 düzeyinde bir yükseliş yakaladı.

