Malatya'nın ihracatı 300 milyon doları aştı

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük kısmının yapıldığı Malatya'dan 9 ayda, kuru meyveden tekstile kadar farklı kalemlerde 303 milyon 55 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da eylül ayında 45 milyon 702 bin dolarlık dış satım yapıldı.



İhracatını bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artıran Malatya, 303 milyon 55 bin dolarlık dış satıma imza attı.



Söz konusu 9 aylık süreçte Malatya, kuru meyve ve mamullerinden 144 milyon 631 bin dolar, elektrik ve elektronikten 30 milyon 523 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamullerden 22 milyon 219 bin dolar, makine ve aksamlarından 18 milyon 950 bin dolar, meyve ve sebze mamullerinden 15 milyon 145 bin dolar, tekstil ve ham maddelerinden 12 milyon 995 bin dolar gelir elde etti.



Sektör yetkilileri yıl sonu hedeflerinin 500 milyon dolar olduğunu açıkladı.