Mayıs ayında 10 bin şirket kuruldu

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 57,3 artarak 10 bin 72, kapanan şirket sayısı ise yüzde 49,2 yükselişle 2 bin 759 oldu.



​​​​​​​Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı nisan ayına kıyasla yüzde 57,3 artışla 6 bin 405'ten 10 bin 72'ye çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 49,2 yükselerek 2 bin 759'a ulaştı. Nisan ayında 1849 şirket kapanmıştı.



Mayısta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3, kapanan şirket sayısı yüzde 37,5​​​​​​​ artış gösterdi.