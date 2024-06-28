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Mayıs ayında 10 bin şirket kuruldu

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 57,3 artarak 10 bin 72 oldu.

Mayıs ayında 10 bin şirket kuruldu

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 57,3 artarak 10 bin 72, kapanan şirket sayısı ise yüzde 49,2 yükselişle 2 bin 759 oldu.

​​​​​​​Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı nisan ayına kıyasla yüzde 57,3 artışla 6 bin 405'ten 10 bin 72'ye çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 49,2 yükselerek 2 bin 759'a ulaştı. Nisan ayında 1849 şirket kapanmıştı.

Mayısta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3, kapanan şirket sayısı yüzde 37,5​​​​​​​ artış gösterdi.

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