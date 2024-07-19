Meralar ekonomik değere dönüştürülecek

Kastamonu'da imzalanan protokol çerçevesinde, toprak analizine yönelik yapılacak danışmanlık desteği ile mera alanlarının botanik kompozisyonlar ile birlikte değerlendirilmesi ve verimlilik düzeylerinin ortaya çıkarılması sağlanacak.



2024 yılı tarımda verimlilik ve katma değerin artırılması teknik destek programı çerçevesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) desteklediği ve Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüteceği "Kastamonu mera alanlarında toprak özelliklerine ait parametrelerin belirlenmesi" projesinin sözleşmesi imzalandı.



Proje sözleşmesi Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç tarafından imzalandı.



180 gün sürecek danışmanlık desteği çerçevesinde, Kastamonu'nun İhsangazi, Araç, Devrekani, Tosya, Seydiler, Merkez ve Taşköprü ilçelerindeki meraların toprak analizleri yapılacak.



Belirlenen mera alanlarından alınacak 350 toprak örneğinin analizine yönelik danışmanlık hizmeti sağlanacak.



Böylece, mera alanlarının botanik kompozisyonlar ile birlikte değerlendirilmesi sağlanarak verimlilik düzeylerinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

