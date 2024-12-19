Milyarlarca dolarlık ithal ürüne denetleme

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında 5,2 milyar dolarlık ithal sanayi ürününün denetimi gerçekleştirildi.



Ticaret Bakanlığınca kurulan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'yle (TAREKS) oyuncak, tıbbi cihaz, cep telefonu, kişisel koruyucu donanımları, yapı malzemeleri, ayakkabı, deri ve konfeksiyon malzemeleri gibi çeşitli ürünlere inceleme yapıldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, ürün güvenliğinde teknik mevzuatla ortaya konulan gerekliliklerin ticari çıkarlar için ihlal edilmemesinin yanı sıra ülke pazarına uygunsuz ve güvensiz ithal ürünlerin girmesinin önlenmesinin kritik rol oynadığı belirtildi.



Sanayi ürünlerinin ithalatı için bu yılın 11 ayında yapılan 3,6 milyon başvuru risk analizinden geçirildi.



Riskli olduğu değerlendirilen ürünlerin yüzde 12,1'inin fiili denetime tabi tutulduğu bildirildi.