Mobilyacılar taksit sayısının artırılmasını istiyor

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, kredi kartına taksit sayısının artırılması için Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile temasa geçtiklerini bildirdi.

Mobilyada kredi kartına taksit sayısı en fazla 9 olarak uygulanıyor.

Sektörde taksit kısıtlamasının iç piyasayı daralttığını ifade eden Güleç, "Sektör satış adedinde yaşadığı düşüşlerle zor günler yaşıyor. Mobilyaların kredi kartı ile satışında uygulanan taksit sayısının artırılması sektörü rahatlatacaktır." dedi.



Güleç, kredi kartı ile satışlarda taksit kısıtlamasına yönelik Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’a resmi yazı yazdıklarını bildirdi. İlgili bakanlıklarla da temasa geçildiğini aktardı.



Türkiye'de 45 binden mobilya üreticisinin yüzde 98’i KOBİ'lerden oluşuyor.

Sektörün üretim hacmi 12 milyar dolar, ihracatı ise 5 milyar dolar civarında seyrediyor.

Güleç, daha önce taksit sayısının en az 12'ye çıkarılması gerektiğini, ideal olanın ise 18 taksit olduğunu söylemişti.