Müteahhitlere büyük projeler için tecrübe şartı

Yarıda kalan inşaatlar on binlerce mağdur yarattı, yeni mağduriyetlerin önüne geçmek için önlem alındı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yönetmelikte yaptığı değişiklikle proje şartlarını değiştirdi.



Müteahhitlerin mali yeterlilik kıstasları yüzde 50 civarında artırıldı.



Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Ahmet Erkurtoğlu, başlangıç sınıfı olan H grubunun üstlenebileceği inşaat miktarının 2 bin 33 metrekareden bin 700 metrekareye düşürüldü.ğünü söyledi.



Erkurtoğlu, bir üst grupta metrekare inşaatı alınabilmesi için karne değişikliğine ihtiyaç olacağını söyledi.



Yeni müteahhitliğe başlayacakların iş büyüklüğü yüzde 15 civarında azaltılacak.



İş alabilme kriteri "tecrübeye" göre belirlenecek, puanı düşük olan müteahhit büyük proje alamayacak. Yeşil bina sertifikalı projeleri hayata geçiren müteahhitlere yüzde 5 ek puan verilecek..