Ocak-şubat döneminde 59 ilin ihracatı arttı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2023 yılının son çeyreğinde yüzde 4 oranında büyüyerek 14 çeyrektir aralıksız büyüme performansına devam edildiği kaydedildi.

Yılının ilk çeyreğine ilişkin satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ve ihracat verileri Türkiye ekonomisindeki büyümenin 2024 yılı ilk çeyreğinde de devam ettiğini gösterdi. İhracattaki artış ve ithalattaki düşüş ile net ihracatın 2024 yılının ilk çeyreğinde büyümeye pozitif katkı vermesi bekleniyor.

2024 yılının ilk iki ayında ihracat yüzde 8,5 oranında artış ile 41 milyar 77 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde 16 il, 500 milyon doların üzerinde ihracat yaparken 59 ilde ihracat arttı.

İHRACAT ARTIŞLARI YEREL KALKINMAYA KATKI VERDİ

İllerdeki ihracat artışları üretim, yatırım, istihdam kapasitesini güçlendirerek yerel kalkınmaya katkı verdi. Faaliyet illerine göre ihracat verileri kapsamında 2024 yılı şubat ayında ihracatta İstanbul yüzde 0,3 azalış ve 4 milyar 294 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli yüzde 11,8 artış ve 2 milyar 597 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir yüzde 8 artış ve 2 milyar 55 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa yüzde 11,2 artış ve 1 milyar 545 milyon dolarla dördüncü sırada, Tekirdağ ise yüzde 1 artış ve 981 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.



DEPREM BÖLGESİNDE İHRACAT ARTTI

Geçen yılın şubat ayına göre faaliyet illerine göre ise Gaziantep 370 milyon dolarla en fazla artış sağlayan birinci il, Hatay 277 milyon dolarla en fazla artış sağlayan ikinci il, Kocaeli 274 milyon dolarla en fazla artış sağlayan üçüncü il, Mersin 197 milyon dolarla en fazla artış sağlayan dördüncü il, Bursa ise 155 milyon dolarla en fazla ihracat artışı sağlayan beşinci il konumunda yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen yıl söz konusu bölgede ihracat yüzde 41,7 oranında düşerken, bu yıl geçen yıla göre yüzde 77,2, deprem öncesi döneme göre de 3,2 oranında arttı. 2024 yılı şubat ayında ihracat artışı en yüksek olan il yüzde 130,9'luk artışla Kahramanmaraş olurken, onu sırasıyla yüzde 127,5'lik artış ile Hatay ve yüzde 111,1'lik artış ile Osmaniye takip etti.