Organik tarıma 11 milyar lira destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında bugüne kadar 11 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirdi.



Organik üretim yapan üreticilere 2023'te 46,6 milyon lira, bu yılın ekim ayına kadar da 74 milyon lira ödemede bulunuldu. Toplamda bugüne kadar 5,6 milyar lira organik tarım desteği ödemesi yapıldı.



Yürütülen çalışmalar neticesinde 2023'te 343 bin hektarda 259 ürün çeşidinde yaklaşık 1,6 milyon ton organik üretim yapıldı.



Organik tarım alanının toplam tarım alanı içindeki payı 2002 yılında yüzde 0,3 iken 2023 yılında yüzde 1,6'ya çıktı.



İyi tarım uygulamalarına bu yıl 77,2 milyon lira destek verildi. 2008-2024 döneminde bugünün fiyatlarıyla 5,4 milyar lira destek ödemesi sağlandı.



Böylece organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında yapılan destek ödemesi 11 milyar liraya ulaştı.