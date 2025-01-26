Otomotivde yeni yatırım teşviki devam edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever'in otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalarla ilgili çeşitli verilere ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.



Bakan Kacır, otomotiv sektörü de dahil olmak üzere yüksek teknolojiye haiz, yenilikçi ve katma değeri yüksek sektörlerde yatırım ortamını destekleyerek Türkiye'yi bölgesel bir üretim üssü haline getirebilmek amacıyla Bakanlık olarak yatırım teşvik uygulamaları yürütüldüğünü anımsattı.



Kacır, otomotiv yan sanayisi başta olmak üzere otomotiv sektörüyle güçlü tedarik bağlantıları bulunan farklı sektörlerdeki yeni yatırımlara yönelik olarak yatırımcılarla görüşmelerin 2025 yılında da devam edeceğini belirtti.



Elektrikli araçlar, hidrojen yakıtlı araçlar ve batarya üretiminin Türkiye tarihinin en büyük yatırım destek programı olan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında açıklanan çağrılar vasıtasıyla da destekleneceğini aktardı.



Kacır, "HIT-Mobilite çağrısıyla, Türkiye'nin otomotiv sanayisindeki gücünün elektrikli araç üretimi alanında artırılması amaçlanarak toplam 5 milyar dolarlık destek bütçesiyle yılda en az 1 milyon adet elektrikli araçlık üretim kapasitesine ulaşılması hedeflenmektedir." ifadesini kullandı.