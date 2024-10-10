Pamukta 484 bin ton rekolte bekleniyor

İzmir Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Söke Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Borsası, Tariş Pamuk Birliği ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünden temsilcilerin bulunduğu rekolte tahmin heyeti, 2024-2025 pamuk sezonuna ilişkin çalışmayı tamamladı.



Yeni sezon tahminlerinde bir önceki sezona göre bölgede pamuk ekim alanlarının yüzde 10,3 artarak 115 bin hektara yükseldiği tahmin edildi.



Ortalama kütlü (çekirdekli) veriminin geçen yıla göre yüzde 4,6 azalarak dekarda 420 kilogram olması öngörüldü. Buna göre kütlü üretiminin 484 bin ton olacağı tahmin edildi.



Çırçır randıman oranının yüzde 39 olacağı ve bu randıman oranı ile mahlıç (lif) pamuk üretiminin 189 bin ton olacağı tahmini yapıldı.



"PAHALIYA ALIP UCUZA SATIYORUZ"



İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bülent Uçak, 2023 yılında 25 lira olan pamuk üretim maliyetinin bu yıl 28-32 lira bandına yükseldiğini belirtti.



Uçak, "Geçtiğimiz sezon ortalama 2,3 dolardan pamuk ithal ederken ortalama ihraç fiyatımız 1,91 dolar oldu. 1,5 milyon tonun üstünde tüketimimiz olan bir piyasada yurt dışına ucuza pamuk satıyor karşılığında yurtdışından daha pahalıya pamuk alıyoruz." dedi.



Sektör yetkilileri, 3 yıldır 1 lira 60 kuruş olan pamuk üretim desteğinin 5 liraya yükseltilmesini talep etti.