Perakendeciler fiyat artışı bekliyor

Türkiye Ekonomi Politikalarını Araştırma Vakfı (TEPAV) Perakende Güven Endeksi’nin (TEPE) yeni sayısı yayımlandı.



Buna göre TEPE, ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 11,8 puanlık azalış, bir önceki aya göre ise 1,1 puanlık artışla eksi 6,3 puan değerini aldı. Endeks, ağustos ayında da negatif seyrini korudu.



Perakendecilerden geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumunun kötüleştiğini belirtenlerin oranı ağustosta yüzde 56’dan yüzde 56,7’ye yükseldi.



Önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı ise yüzde 35’ten yüzde 32,2’ye geriledi. Ayrıca, önümüzdeki 3 ayda satış fiyatında artış bekleyenlerin oranı yüzde 69,6 oldu.



Perakende güveni en fazla Güneydoğu Anadolu’da yükseldi. Güneydoğu Anadolu, Batı Anadolu, Doğu Marmara ve Akdeniz bölgelerindeki değişim ortalamanın üzerinde gerçekleşti.



Batı Marmara, İstanbul, Ege, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Orta Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu bölgelerinde ise ortalamanın altında gerçekleşti.