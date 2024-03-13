POS cihazları neden değişiyor?

Ekonomi yönetimi, kayıtdışı ekonomi ile mücadele kapsamında bazı adımları hayata geçirecek.



Bu çerçevede yeni nesil POS cihazları kullanılmaya başlanacak. Yeni cihazlar haziran ayından itibaren uygulamaya alınacak.



Söz konusu cihazlarla düşük KDV oranlarıyla fiş kesilmesinin önüne geçilecek.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Bir restoran gün boyu yüzde 1 KDV ile ekmek-su fişi kesiyor. Bu makine haber verecek” ifadelerini kullanmıştı.