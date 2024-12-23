Reel sektörden ticari krediler için çağrı
Reel sektörün finansman arayışı devam ederken, bir açıklama da TOBB'dan geldi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, emek yoğun sektörlere ek destek verilmesi gerektiğini belirterek, "Ticari kredilere yönelik kısıtlamalar kaldırılmalıdır." dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, emek yoğun sektörlere destek çağrısı yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini korumalıyız.
Emek yoğun sektörler rekabet gücünü kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Artan maliyetler, üretim ve ihracatı olumsuz etkiliyor.
Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmeli.
Ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesi için reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı, ticari kredilere yönelik kısıtlamalar kaldırılmalıdır."
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