Sanayiciler uygun finansman istiyor

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, başkent sanayisinin 2024 yılını değerlendirdi ve 2025 hedeflerini anlattı.



Sanayiciler açısından bu yılın zor geçtiğini, Türkiye ve dünya genelinde belirsizlikler ve risklerin yaşandığını aktaran Ardıç, Ankaralı sanayiciler olarak söz konusu şartlar altında üretim ve ihracattan vazgeçmediklerine dikkati çekti.



Yaşadıkları zorlukların 2025'te son bulması temennisinde bulunan Ardıç, "Yeni yılın ilk yarısının da zor geçeceğini ancak yılın ikinci yarısıyla birlikte ekonomik dengelenme sürecinin başlayacağını umut ediyorum. Ekonomi yönetimimize güvenimizin tam olduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum." dedi.



Enflasyonla mücadelede rasyonel politikalardan taviz verilmemesi gerektiğini belirten Ardıç, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının hedef enflasyona yakınsamasıyla başlayacak faiz indirim döngüsüyle makroekonomide istikrarın sağlanması yönünde umudumuz yüksek." ifadesini kullandı.



Maliye politikası desteğini yeni yılda daha fazla görmek istediklerine işaret eden Ardıç, kamuda tasarrufun genişlediği bir maliye politikasının kendilerini memnun edeceğini dile getirdi.



Ardıç, gelecek yıl öncelikle sanayide likiditeye ulaşma yönünde yaşanan sorunların çözümüne yönelik adımların atılmasını beklediklerini belirtti.

Ardıç, KOBİ'ler başta olmak üzere reel kesime yönelik uygun faizli kredi mekanizmalarının devreye girmesinin öncelikli beklentiler arasında olduğunu vurguladı.