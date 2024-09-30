Sanayicilerden girişimcilik raporu: Ekonomik büyümede temel unsur

Ankara Sanayi Odası, "Türkiye'nin Girişimcilik Potansiyeli Raporu" hazırladı.



Rapora göre, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemi, ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşmada temel bir unsur olarak öne çıkıyor.



Rapora göre, Ankara, 153 AR-GE ve 37 tasarım merkezi, 13 teknoloji geliştirme bölgesiyle girişimcilik ekosisteminde stratejik öneme sahip...



Ankara'da 3 yıllık süreçte 10 faal Teknopark'ta bin 391 firma kuruldu.



Başkent'te yeni girişim olarak da tanımlanan start-up'lar öne çıkıyor. Ankara'daki start-up sayısı son 10 yıllık dönemde yıllık yüzde 8 büyüyerek bin 663'e ulaştı.



Raporu değerlendiren Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, "Odamızın hazırladığı bu rapor, Ankara'nın ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak stratejik adımların atılmasına katkı sunacak." dedi.