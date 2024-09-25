Sanayicilerden KOBİ'ler için destek çağrısı

Ankara Sanayi Odası (ASO), eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.



ASO Başkanı Seyit Ardıç, güncel ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda bir konuşma yaptı.



Ardıç, "Ağustos'ta baz etkisiyle fiyatların artış hızı azalsa da alım gücünde ciddi tahribat yaşanmaya devam ediyor" dedi.



"Enflasyonla mücadele için uzun bir süredir yüksek faiz ortamında büyük fedakarlıkta bulunuyoruz" diyen Ardıç, yüksek faizden en büyük zararı sanayicilerin gördüğünü söyledi.



FAİZ İNDİRİMİ UYARISI



ASO Başkanı, erken bir faiz indiriminin bugüne kadar ödenen bedellerin boşa gitmesi anlamına geleceği uyarısında bulundu.



Tek başına para politikası ile enflasyonun direncini kırmanın mümkün görünmediğini savunan Ardıç, "Enflasyon direncini kırmak için kamunun tasarrufu şart. Maliye politikasından gelecek güçlü bir desteği önemsiyoruz." dedi.



KOBİ'LER İÇİN ACİL ÇAĞRI



Ardıç, KOBİ'lerin yüksek faiz nedeniyle finansman erişiminde ve kullanımında sıkıntı yaşadıklarını da sözlerine ekledi.



KOBİ'ler için özel kredi destek mekanizmaları acilen devreye alınması gerektiğini belirten Ardıç, "Düşük faizli, uzun vadeli kredilerin devreye girmesi, sanayicilerimizin üretime devam edebilmesi ve büyümenin sürdürülebilmesi açısından şarttır." ifadesini kullandı.