Sayılarla Türkiye ve dünyada KOBİ’ler

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye ve dünyadaki KOBİ'lerle ilgili bilgileri paylaştı.



KOBİ'lerin sorunlarına dikkat çekerek çözüm önerilerini paylaşan kuruluş, sayılarla Türkiye ve dünyadaki KOBİ'lerin önemine dikkat çekti.



Verilere göre dünya genelinde yaklaşık 400 milyon KOBİ statüsünde işletme yer alıyor.



Dünya KOBİ’leri toplam istihdamın ve dünya milli gelirinin yarısından fazlasını sağlarken gelişmekte olan ülkelerde oluşan her 10 formal işten 7’sini KOBİ’ler yaratıyor.



2030’a kadar yaratılması gereken 600 milyon işin yarısından fazlasını yine KOBİ’lerin yaratması bekleniyor.



2022 verilerine göre AB-27 ülkelerinde 24,3 milyon KOBİ bulunuyor.



TÜRKONFED’in de üyesi olduğu Avrupa KOBİ Birliği’ne (SMEunited) bağlı iş dünyası örgütlerinin bulunduğun ülkelerde ise (AB-27, Türkiye, İngiltere, İsviçre, Norveç, Ukrayna, Sırbistan, Andorra) toplamda 36,7 milyon KOBİ yer alıyor.



Türkiye, yaklaşık 3,8 milyon KOBİ ile AB’deki toplam KOBİ sayısının yüzde 13,4’ünü, SMEunited üyesi ülkelerdeki KOBİ sayısının ise yüzde 10,3’ünü oluşturuyor.



TÜİK verilerine göre Türk KOBİ'ler 2022 yılında toplam girişim sayısının yüzde 99,7’sini, istihdamın yüzde 70,6’sını, personel maliyetinin yüzde 47,5’ini, cironun yüzde 42,5’ini, üretim değerinin yüzde 36,3'ünü, faktör maliyetiyle katma değerin yüzde 36,4ünü oluşturdu.