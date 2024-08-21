Tarım kredileri 700 milyar liraya yaklaştı

Bankacılık sektörü, haziran sonu itibarıyla tarım sektörüne verdiği kredi desteğini 2023 yıl sonuna göre yüzde 18,4 oranında artırdı. Böylece tarım sektörünün nakdi kredi stoku 689 milyar 149 milyon liraya yükseldi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün tarım alanında faaliyet gösteren firmalara sağladığı kredilerin stoku haziran sonu itibarıyla 689 milyar 149 milyon lira oldu.



2023 yılı sonunda 582 milyar 48,4 milyon lira düzeyinde olan nakdi kredi stoku, 6 aylık süreçte yüzde 18,4 artış gösterdi. Söz konusu dönemde kredi stokunda 107 milyar 100 milyon liralık bir artış yaşandı.