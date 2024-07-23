Tarımsal sulamada enerji ihtiyacı masaya yatırıldı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.



Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, ekonominin yol haritası olan 12. Kalkınma Planı ile Orta Vadeli Program'da (OVP) belirlenen eylemlerin etkin bir koordinasyon içinde kararlılıkla uygulandığı ve olumlu sonuçların alınmaya devam edildiği belirtildi.



İklim değişikliğinin etkileri de göz önünde bulundurularak tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin temini amacıyla sulama tesislerinin enerji ihtiyacının içme suyu amacı taşımayan baraj ve göletlerin rezervuarlarında kurulacak güneş enerji santrallerinden karşılanmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan yatırımlar istişare edildi.



Eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi ile işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamın tespiti ve sağlanması amacıyla oluşturulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları ele alınırken, kurulun işlevselliğinin ve etkinliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi.