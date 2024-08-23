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Temmuzda yaklaşık 10 bin şirket kuruldu

Türkiye'de temmuz ayında 9 bin 713 şirket kuruldu. Kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 47 arttı.

Temmuzda yaklaşık 10 bin şirket kuruldu
521 projeye 715 milyon lira destek

521 projeye 715 milyon lira destek

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Türkiye'de kurulan şirket sayısı, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 47 artarak 9 bin 713, kapanan şirket sayısı da yüzde 42,9 artışla 2 bin 889 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı haziran ayına kıyasla yüzde 47 artışla 6 bin 606'dan 9 bin 713'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 42,9 artarak 2 bin 889'a çıktı. Haziran ayında 2 bin 22 şirket kapanmıştı.

Temmuzda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2, kapanan şirket sayısı yüzde 39,8 artış gösterdi.

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