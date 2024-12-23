Ticaret Bakanı Bolat'tan yeşil dönüşüm çağrısı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeşil dönüşüm sürecinde alınan bazı tedbirlerin tek taraflı ticari tedbirler haline dönüşmemesi gerektiğini belirtti.



Bolat, Ankara Sheraton Otel'de gerçekleştirilen "İKAZ-İklimsel Kalkınma Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, iklim değişikliğini düzeltmek için hep birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.



Küresel ticaretin karbon ayak izini azaltmaya yönelik standartlar ve düzenlemelerle önemli bir dönüşüm geçirdiğini bildiren Bolat, bu dönüşüm ve düzenlemelerin hem ekonomi hem de üretim süreçleri için önemli fırsatlar barındırdığını aktardı.



Avrupa Birliği'nin (AB) 2019'da Yeşil Mutabakat'a Uyum Programı Yol Haritası açıkladığını anımsatan Bolat, Türkiye'nin de bu program neticesinde hareket ettiğini söyledi.



"TEDBİRLER TEK TARAFLI HALE DÖNÜŞMEMELİ"



Bolat, "Yeşil dönüşüm sürecinde alınan bazı tedbirlerin tek taraflı ticari tedbirler haline dönüşmemesi gerektiğini de vurgulamak isterim." ifadesini kullandı.



2026 yılı başında yürürlüğe girecek Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na ilişkin konuşan Bolat, "Mekanizma, karbon yoğun ürünlerin AB'ye ithalatında karbon vergisi uygulanmasını öngören önemli bir mekanizmadır. İlk aşamada demir çelik, alüminyum, çimento, elektrik ve gübre gibi sektörleri ciddi şekilde etkileyecek bu düzenleme, AB ülkelerine ihracat yapan ülkelerin karbon emisyonlarını azaltma ve üretim süreçlerini daha sürdürülebilir hale getirmeyi zorunlu kılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



Bolat, bu süreçte gelişmekte olan ülkelerin ciddi zorluklarla karşılaşacağının da unutulmaması gerektiğini dile getirdi.