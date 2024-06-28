Ticari krediler için erken ödeme düzenlemesi

Merkez Bankası, ticari kredilerin erken ödenmesi durumunda bankalarca talep edilebilecek "erken ödeme ücretine" yönelik düzenleme yaptı.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğde değişiklik yapan tebliğe göre, tebliğin ticari kredilerde "erken ödeme" uygulamasına yönelik 11. maddesinin 3. fıkrası yeniden düzenlendi.



Buna göre, ticari kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunan müşteriden gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimler yapılarak hesaplanan ve müşteri tarafından bankaya erken ödenen tutar üzerinden; sabit faizli TL krediler için kredi faiz oranı ve kalan ağırlıklı ortalama vadeyi, sabit faizli döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde ise sabit bir oran ile kalan ağırlıklı ortalama vadeyi esas alan ve Merkez Bankasınca talimatla belirlenen formül ile hesaplanan oranı aşmayacak şekilde erken ödeme ücreti alınabilecek. Değişken faizli kredilerde erken ödenen tutarın yüzde 2'sine kadar erken ödeme ücreti tahsil edilebilecek.



Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, 1 Mart 2021 tarihinden önce kullandırılan kredilerde, ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde banka bu talebi kabul etmek zorunda olacak.



Bu müşteriden TL krediler için alınabilecek erken ödeme ücreti; gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimler yapılarak hesaplanan ve müşteri tarafından bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde yüzde 1'ini, kalan vadesi 24 ayı aşan kredilerde ise yüzde 2'sini geçemeyecek. Döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde söz konusu azami ücretler bir puan artırımlı olarak uygulanacak.



Söz konusu tarihinden 30 Haziran'a kadar kullandırılan kredilerde ise bu müşteriden TL krediler için gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimler yapılarak hesaplanan ve müşteri tarafından bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde yüzde 2'sine, kalan vadesi 24 ayı aşan kredilerde ise yüzde 2'nin üzerine kalan vadenin 24 ayı aşan kısmındaki her bir yıl için yüzde 1 eklenerek hesaplanan tutara kadar erken ödeme ücreti alınabilecek.



Bu hesaplamada kalan vadenin 24 ayı aşan kısmındaki süreler yıla tamamlanacak. Döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde ise TL krediler için uygulanacak azami ücretin bir puan artırımlı hali uygulanabilecek. Tebliğ 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.