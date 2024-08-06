TİM Başkanı: Türkiye'de döviz karpuzdan ucuz

İhracatçıların döviz eleştirisi sürüyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe Kayseri'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İhracatın yerinde saydığını söyleyen Gültepe, işletmelerin zarar ettiğini savundu. "Şirketler fiyat tutturmakta zorlanıyor." değerlendirmesini yaptı.

BloombergHT'nin haberine göre TİM Başkanı, enflasyon ile mücadele etmenin gerekli olduğunu vurguladı.

Sanayici ve ihracatçının bu dönemlerde zarar edebileceğini dile getirdi. Ancak bu zararın boyutunun önemli olduğuna dikkat çekti. Zararın sürdürülebilir olmaktan çıktığı mesajı verdi.

Gültepe, Türkiye'nin benzer ülkelere göre çok pahalı kaldığı eleştirisini yaparken, kur artışı talep etti. "33 lira ile 37 lira arasında bir fark yok. Kur 37 lira olmalı." şeklinde konuştu.