Trakya'nın ihracatı 2 milyar doları aştı

Kara, deniz ve demir yolu ulaşım imkanlarına sahip olan, Avrupa'ya açılan sınır kapıları bulunan Trakya, ihracattaki payını artıyor.



Bölgenin 2013 yılında 905 milyon 654 bin 891 dolar olan ihracatı, 2023 yılında 2 milyar 108 milyon 274 bin 700 dolara çıktı.



Bölge dış satımının bu yılın sonunda 2,5 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.



Trakya'nın lojistik açısından sunduğu avantajlar ve İstanbul pazarına yakınlığı bölgedeki yatırımları artırdı. Özellikle Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki organize sanayi bölgeleri yatırımcının gözdesi haline geldi. Edirne'deki organize sanayi bölgelerine de yenileri eklenmeye başlandı.



Bölgenin 3 ilinden yapılan ihracatta Tekirdağ öne çıktı. Tekirdağ'ı Kırklareli takip etti. Edirne ise üçüncü sırada yer aldı.



Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, bölgeden 2013 yılında 905 milyon 654 bin 891 dolarlık ihracat yapılırken, bu tutar 2014 yılında 1 milyar dolar sınırını aşarak 1 milyar 54 milyon 862 bin 580 dolar olarak gerçekleşti.



2015-2018 döneminde 898 milyon dolar ile 1,1 milyar dolar bandında seyreden dış satım, geçen yıl 2 milyar 108 milyon 274 bin 700 dolara yükseldi.



İhracat bu yılın ocak-nisan döneminde ise 707 milyon 961 bin 640 dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı dönemde 694 milyon 13 bin 800 dolarlık ihracat yapılmıştı