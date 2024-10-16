Türk KOBİ'ler, Afrikalı şirketlerle buluştu

Afrika'nın farklı ülkelerinden 1500 iş insanı, İstanbul'da üretici ve ihracatçı Türk KOBİ'ler ile bir araya geldi.



11. Dünya Sektörler Arası İş birliği Forumu (WCI Forum - World Cooperation Industries Forum), Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul Wow Convention Center'da başladı.



Başta Sahra Altı Afrika olmak üzere kıtanın farklı ülkelerinden 1500 iş insanının katıldığı 11. WCI Forum'da, ülke genelindeki 70 ilde faaliyet gösteren 500 civarındaki KOBİ'nin temsilcisi hazır bulundu.



Afrika ülkeleri ile Türkiye arasında dış ticaret hacmini artırma ve yeni ekonomik işbirlikleri oluşturma amacı taşıyan etkinliğin açılışı için tören düzenlendi.



AFRİKA ŞİRKETLERİNE YATIRIM DAVETİ



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç de Afrika'nın gelişmesi ve kalkınmasının Türkiye'nin en önemli meselelerinden olduğunu belirtti.



Güleç, "Afrika'nın huzur ve barış içerisinde olması tek temennimiz. Kıta ile ilişkilerimizi her geçen gün derinleştirme ve geliştirme arzusundayız." diye konuştu.



Türk iş insanlarının Afrika'da 2,3 milyar dolarlık doğrudan yatırımı bulunduğunu ifade eden Güleç, "Afrika'nın da ülkemizde ciddi bir altyapısı bulunuyor. 36 ülkenin büyükelçiliği mevcut. Türkiye'de toplam 4 bin 833 Afrikalı firma bulunuyor. 2023 itibarıyla Afrikalı firmaların ülkemizdeki doğrudan yatırımları 294 milyon dolar oldu. Daha fazla Afrikalı firmayı ülkemize yatırım yapmaya davet ediyoruz." dedi.

