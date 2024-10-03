Türk ve Alman sanayicilerden yatırım toplantısı

Ankara Sanayi Odası (ASO), Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) Bilgilendirme Toplantısı’na ev sahipliği yaptı.



Ankaralı sanayicilerin rekabet gücünü ve ihracat potansiyelini artırmak amacıyla düzenlenen toplantıda, Almanya’da yatırım, ihracat destekleri, şirket kurma ve teşvikler hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda Almanya’da ticaret ve yatırım fırsatları ele alındı.



Ankaralı sanayicilerin rekabet gücünü ve ihracat potansiyelini artırmak amacıyla düzenlenen toplantının açılışında konuşan ASO Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Dinçer, "Bu organizasyonu, ihracatçı firmaların rekabet gücünün artırılması, ihraç pazarlarının geliştirilmesi amacıyla Almanya'da yatırım fırsatları, teşvikler, şirket kurulumu ve şirket devirleri, Almanya'da çalışma ve yerleşim imkanları ve Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın hizmetlerine ayırmış bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.



Almanya’nın yüksek oranda sanayileşmiş yapısı, çeşitlendirilmiş ve istikrarlı ekonomisi, AB içindeki liderlik konumu, güçlü ekonomik, sınai, ticari ve teknolojik yapısıyla Dünya ekonomisi ve siyasetinde kilit aktörlerden biri olduğuna dikkat çeken Dinçer, “Almanya, yüksek alım gücüyle ülkemiz ihracat ve ithalatında en büyük ortak olma özelliği taşıyor” ifadelerini kullandı.



Dinçer, Ankara-Almanya arasındaki dış ticaretin son derece önemli olduğunu söyledi.