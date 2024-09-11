Türkiye'de OSB sayısı 362'ye ulaştı

Bakan Kacır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Türkiye'nin ürettiğine ve güçlendiğine işaret eden Bakan Kacır, şunları kaydetti:



"Edirne Uzunköprü Atatürk OSB ve Gaziantep Nurdağı OSB ile organize sanayi bölgelerimizin sayısını 362'ye çıkardık. Her yeni OSB, üretim kapasitemizi artırıyor, ekonomimize katkı sağlıyor. 120 bin hektarlık alanda, 362 OSB ile üretim altyapımızı sağlamlaştırdık. Türkiye'nin her bölgesinde istihdam ve yatırım fırsatlarını büyütüyoruz. Sanayimizi daha da güçlendirecek adımlar atmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımızla Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna hız kesmeden devam ediyoruz."

