Türkiye'nin ihracatını en fazla artırdığı ülke Irak oldu

Türkiye'nin yılın ilk 5 ayında ihracatının değer bazında en fazla arttığı ülke 790,3 milyon dolarlık artışla Irak olurken, bu ülkeye yapılan dış satım 4,4 milyar dolara ulaştı.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 106,9 milyar dolara yükseldi.



Ocak-mayıs döneminde, Türkiye'nin ihracatının değer bazında en fazla arttığı ülkeler arasında başı 790,3 milyon dolarlık artışla Irak çekti.



Irak'ı, ihracat artışında 704,9 milyon dolarla Romanya, 680,6 milyon dolarla Hollanda, 447,4 milyon dolarla ABD, 354,6 milyon dolarla İtalya izledi.



Bu dönemde, Irak'a, 4,4 milyar dolarlık, Romanya'ya 3,2 milyar dolarlık, Hollanda'ya 3,4 milyar dolarlık, ABD'ye 5,4 milyar dolarlık ve İtalya'ya 5 milyar dolarlık dış satım yapıldı.



EN FAZLA İHRACAT YAPILAN BEŞİNCİ ÜLKE



Yılın ilk 5 ayında Irak en fazla ihracat yapılan 5. ülke oldu.



Söz konusu dönemde Türkiye'nin en fazla dış satım gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık olarak sıralandı. Almanya'ya 7,6 milyar dolarlık, Birleşik Krallık'a 4,9 milyar dolarlık ihracat yapıldı.



Yılın 5 ayında Irak'a en fazla ihracatı 931,6 milyon dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi.



Mobilya kağıt ve orman ürünleri 455,2 milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve mamulleri 448,9 milyon dolarlık, elektrik ve elektronik sektörü 280,4 milyon dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller 267,4 milyon dolarlık ürün satışı gerçekleştirdi.



İSTANBUL MERKEZLİ ŞİRKETLER ÖNE ÇIKTI



Ocak-mayıs döneminde Irak'a en yüksek ihracatı 1,3 milyar dolarla İstanbul merkezli şirketler gerçekleştirdi.



İstanbul'u, 721,2 milyon dolarla Gaziantep, 305,3 milyon dolarla Mardin, 264,9 milyon dolarla Şırnak, 254,7 milyon dolarla Mersin takip etti.