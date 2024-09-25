Türkiye'nin istihdamını KOBİ’ler sırtladı

Türkiye ekonomisinin belkemiğini oluşturan KOBİ'ler 20 milyonu aşkın kişiye istihdam sağladı.

Türkiye'nin istihdamını KOBİ’ler sırtladı
Küçük ve orta ölçekli girişimler ihracata damga vurdu

Küçük ve orta ölçekli girişimler ihracata damga vurdu

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Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) istihdama desteği düzenli olarak artış gösterdi.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren işletmelerin yüzde 99,7’si KOBİ ölçeğindeki firmalardan oluştu. KOBİ'ler 20 milyonu aşkın iş imkanı ile istihdamı sırtladı.

KOBİ’lerin üretim ve ihracattaki ağırlığı da dikkat çekti.

Bu ölçekteki işletmelerin ülke genelinde gerçekleştirilen cirodaki payı yüzde 66, ihracattaki payı yüzde 57,7, katma değerdeki payı yüzde 54, yatırımlardaki payı ise yüzde 58 seviyesinde bulundu.

KOBİ’lerin yüzde 91’i imalat sanayisinde yer aldı. Son yıllarda 100 binden fazla KOBİ, 200'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

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