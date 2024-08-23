Üç sektörden acil önlem çağrısı

Üç sektör bir araya geldi. Artan maliyete ve düşen karlılığa karşı acil önlem çağrısı yaptı.



Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) başkanları ortak basın toplantısı düzenledi.



Toplantıda maliyetlerin hızla arttığı vurgulandı. Satışların ise temmuzda sert gerilediğine dikkat çekildi.



BMD Başkanı Sinan Öncel, "Temmuz ayında tüm üyelere baktığımız zamana bir önceki aya göre adet azalışı beyan eden üyelerimizin oranı yüzde 66 oldu. Çok önemli ve tedirgin edici bir rakam adet satışlarımız temmuzda çok ciddi bir düşüş gösterdi." dedi.



Özellikle ihracatın yoğun olduğu sektörler dövizin artmamasından şikayetçi. Yurt dışına satışların azaldığını ve rekabet avantajını kaybettiklerini savunuyorlar.



Girdi maliyetlerinin dünya ortalamasının çok üzerinde olduğunu dile getiriyorlar. Talepleri ise hammadde ithalatına uygulanan ek vergi oranlarının acilen düşürülmesi...



TASD Başkanı Berke İçten, "Ürünlerimiz dünya klasmanında pahalı olmaya başladı. Fiyat tutturamama sorunuyla ciddi anlamda karşılaşmaya başladık. Ürünün Türkiye'den tedarik edilmesi ile Çin'den tedarik edilmesi arasında bir çift ayakkabının üzerinde 3,9 dolar malzeme farkı var. Yani aynı malzemeyi Çinli üretici alıp mal ettiğinde malzemesini bizden 3,9 dolara aşağı mal ediyor." dedi.



TGSD Başkanı Ramazan Kaya, "İki yıldır özellikle ülkemizde 25 yıldır yaşamadığımız maliyetlerle karşı karşıyayız. 1,5 yldır yaşanan enflasyon kurla dengeli gitmedi. Pahalı değiliz çok pahalı bir ülke haline geldik. Bu nedenle istihdam ve işyeri kayıplarıyla karşı karşıya kaldık." ifadelerini kullandı.

