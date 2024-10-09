Üreticiye makine ve ekipman desteği

Ordulu üreticilere ilaç, makine ve ekipman desteği yapıldı.



Destek Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULIP) Bolaman Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında gerçekleştirildi.



Proje kapsamında, Bolaman Irmağı ve kollarına sınır olan 12 ilçe ve 242 mahallede tarımsal ve hayvansal üretimi artırmak, üretici gelirlerini yükseltmek ve ürün çeşitliliği sağlamak amacıyla çeşitli hibe faaliyetleri yürütülüyor.



Üreticilere yüzde 70 hibe destekli akülü budama makinesi, ot biçme makinesi, süt sağım makinesi ve süt soğutma tankı teslim edildi.



Arıcılığın geliştirilmesi projesi çerçevesinde 119 üreticiye 90 bin varroa ilacı dağıtımı yapıldı.



Proje kapsamında bu yıl 20 üreticiye 3’er tane büyükbaş hayvan dağıtılacağı açıklandı. Küçükbaşta da 25 üreticiye 50 koyun ve üç tane koç desteği yapılacak.

