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Vergi beyannameleri için süre uzatıldı

Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinde ödeme süresi uzatıldı.

Vergi beyannameleri için süre uzatıldı
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gelir ve kurum geçici beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 13 Eylül Cuma günü sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.

GİB'in internet sitesinde konuya ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler nedeniyle 6 Eylül gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 ikinci geçici vergi dönemine (nisan-mayıs-haziran) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 13 Eylül Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 6 Eylül günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.

Süre uzatımında geçen yıl cirosu toplamı 50 milyon liranın altında olan mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmamasına yönelik düzenlemeler de dikkate alındı.

Daha önce 19 Ağustos'a kadar verilmesi gereken vergi beyannamelerinin süresi son olarak 6 Eylül Cuma'ya kadar uzatılmıştı.

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