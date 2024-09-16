Yabancı girişimcilere vize programı: Türkiye'de şirket kurmak kolaylaşıyor

Yüksek katma değerli teknolojik girişimlerin Türkiye'ye çekilmesi amacıyla özel uzmanlığı bulunan yabancı uyruklu profesyoneller ve girişimcilere kolaylaştırılmış usulde çalışma izni imkanı getiren bir program başlatıldı.



Sanayi Bakanlığı tarafından Çalışma Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan Türkiye TechVisa adlı program kapsamında belirli yüksek katma değerli alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye'de kurulması halinde girişimcilere ve uzman çalışanlara üç yıllık çalışma izni verilecek.

VERGİ MUAFİYETİ TANINACAK



Program ile teknopark veya kuluçka merkezlerinde kurulacak şirketlere kurumlar vergisi ve çalışanlarına gelir vergisi muafiyeti tanınacak, bürokratik süreçler hızlanacak.



Program ile yurt içi girişimcilik ekosisteminin erken aşama ve ölçek kazanan şirketler için daha çekici hale gelmesi hedefleniyor.

"KAZANAN TÜRK GİRİŞİMLER OLACAK"



Üzerinde yaklaşık iki yıl çalışılan programın İstanbul Havalimanı'nda yapılan tanıtımında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "(Program ile) profesyonel ve girişimcilerin Türkiye'de uzun vadeli plan yaparak kendilerini evde hissetmelerine imkan sağlayacağız. Hayata geçirdiğimiz programın en büyük kazananı elbette Türk teknoloji girişimleri ve nitelikli insan kaynağımız olacak. " dedi.

