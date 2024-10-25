"Yasalar iş dünyasının önünü açmalı"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda Ekonomi ve Hukuk Buluşması düzenlendi.



Toplantıda konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yasaların iş dünyasının önünü açması gerektiğine vurgu yaptı.



Sadıkoğlu, “Ekonomideki gelişme, etkin girişimcilik, kaynakların doğru kullanımı, fiyatlardaki istikrar, millî gelirimizdeki büyüme gibi konular hukuksal düzenlemelerle sağlanır." dedi.



Sadıkoğlu, "Ticaret Mahkemelerinde bir dava ortalama 411 gün, İş Mahkemelerinde 581 gün, Fikri ve Sinai Haklarda ise 625 gün sürüyor, bu süreçte herkes zarar görüyor. İşçi-İşveren mahkemelerinde işverenler hem madden hem de psikolojik olarak yoruluyor." ifadelerini kullandı.



İş mahkemelerinde geriye dönük dava açma sürelerinin birçok Avrupa ülkesinde 5 yılın altında olduğunu kaydeden Sadıkoğlu, "Ülkemizde 2017’de 10 yıldan 5 yıla indi. Hatta Almanya, Avusturya ve Rusya gibi ülkelerde 3 yıl olarak uygulanıyor. Ülkemizde de geriye dönük dava açma süresinin daha da düşürülmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.