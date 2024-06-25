Yatırım taahhütlü kredilerde süreç hızlanacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.



Toplantıda ekonomi programı ve enflasyonun yanı sıra Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri, Toplumsal Yatırım Notu ve sanayide yeşil dönüşüm gibi başıklar ele alındı.



Toplantı sonrası yapılan açıklamada, toplantıda Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü korunması ve güçlendirilmesi amacıyla kurulacak Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması kapsamında sanayide yeşil dönüşümü gerçekleştirmeye yönelik yürütülen çalışmaların istişare edildiği bildirildi.



Katma değeri yüksek, ihracat potansiyelini artıracak ve cari işlemler dengesinde sürdürebilir iyileşmeyi sağlayacak yatırımlara yönelik olarak yeniden yapılandırılan Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri'nde (YTAK) durumun değerlendirildiği belirtilen açıklamada, aktif sanayi politikalarının önemli bir bileşeni olan YTAK süreçlerinin hızlandırılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.



Toplantıda istihdam teşviklerine yönelik etki analizi çalışmasının kurul üyeleriyle paylaşıldığı, gelecek dönemde teşviklerin gözden geçirilerek sistemin etkinliğinin artırılmasına yönelik atılması gereken adımların ele alındığı ifade edilen açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası öncülüğünde yürütülen "Dijital Türk Lirası Projesi" ile bankalara verilmesi öngörülen "Toplumsal Yatırım Notu" çalışmalarında gelinen son durumun da toplantıda gözden geçirildiği vurgulandı.