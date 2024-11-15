Yeni nesil yazarkasa POS cihazı zorunluluğu ertelendi

Tüm kartlı ödemelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden yapılmasına yönelik düzenleme ertelendi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bugün itibarıyla devreye girmesi beklenen uygulamanın tarihini 10 Ocak 2025'e erteledi.



İş dünyası temsilcileri, bazı bankaların henüz döviz cinsi tahsilata yönelik altyapılarını güncellememesi nedeniyle uygulamanın ertelenmesi için çağrı yapmıştı.



Yeni nesil yazarkasa POS’lardan döviz tahsilatı yapılamaması özellikle oteller, kuyumcular ve turizm işletmelerinde endişeye yol açmıştı.



GİB'in meslek örgütleri ve sektör temsilcilerine konu ile ilgili bir yazı gönderdiği ve taraflara erteleme duyurusu yaptığı bildirildi.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın iş dünyasının sesine kulak verdiğini söyledi.



Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Banka POS cihazlarının devreden çıkması ve tüm kartlı ödemelerin yeni nesil yazarkasa POS cihazlarıyla yapılması zorunluluğu yeni yıla ertelendi." ifadelerini kullandı.