Yerinde dönüşüm hibe ve kredileri için çağrı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak, deprem sonrası Malatya'nın biran önce ayağa kaldırılması adına yerinde dönüşüm projelerinde verilen desteğin artan maliyetler ve ekonomik sıkıntılar karşısında TEFE-TÜFE oranında artırılması gerektiğini söyledi.



Malatya’nın yeniden inşasında önceliğin mutlaka birden fazla merkez üzerine yoğunlaşılması gerektiğini ifade eden Başkan Şarlak, “Ticari hayat bir an önce 21 metrekareden kurtarılmalı ve esnaflarımız yeni iş yerlerine geçmelidir, sürecin uzaması esnafta dirence sebep olacağı unutulmamalıdır. Depremin en fazla yıkıma neden olduğu Malatya, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman’da devletimiz yaraları sarmak için tüm gücüyle seferber olmuş durumda. Bir yandan insanlarımızın bir an evvel evlerine dönmesi için konutlar inşa edilirken bir yandan da esnaf için işletmeler yapılmakta. Bizler de ASKON olarak 6 Şubat günü itibariyle hem devletimizin hem milletimizin yanında çalışmalarımızı sürdüreceğimizin sözünü verdik” dedi.



"HİBE VE KREDİLER ARTIRILMALI"



Şarlak, "ASKON olarak bizler inanıyoruz ki devletimiz ekonomik olarak güçlü, depremin yaralarını sarmaya kudretli ve bu işleri yapmaya kabiliyetlidir. Umut ediyoruz ki rezerv alan için verilen desteğin artan maliyetler ve ekonomik sıkıntılar karşısında 1,5 milyon TL’lik hibe ve kredinin en az yüzde 60 yani TEFE-TÜFE ayarında artırılmasıdır.” şeklinde konuştu.



"TEŞVİK SÜRESİ UZATILMALI"



Kalifiye eleman eksikliğinin en baştan beri Malatya için önemli bir eksiklik olduğunu da ifade eden Başkan Mustafa Şarlak, 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek olan 6. Bölge Teşvik Destek süresinin de son güne bırakılmadan tekrar uzatılması gerektiğini ifade etti.

