KOBİ'ler için yeni destek çağrısı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, KOSGEB Düzce Müdürü Necdet Yaşar Şahin ile birlikte KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu’nu ziyaret etti.



KOSGEB Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Düzce’deki KOBİ’lerin KOSGEB’den beklentilerini İbrahimcioğlu’na ileten DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, “Düzce, girişimcilik anlamında Türkiye’nin önde gelen illerinden biri. Karma sanayi bölgeleri, 155 ülkeye ihracat yapılması, Ankara, İstanbul ve diğer lojistik üslerine yakın olmasına dolayısıyla yatırıma oldukça müsait bir il. Yatırımcıların, özellikle de KOBİ sınıfındaki yatırımcıların da en önemli sorunu ucuz ve kolay finansmana erişim. Tasarruf tedbirleri dahilinde kredilerin kısıtlanması KOBİ’lerin işlerini zorlamaya başladı." ifadelerini kullandı.



Bıyık, "Bu noktada KOSGEB’den beklentiler oluşmaya başladı. Proje bazında ve özellikle ihracat potansiyeli olan KOBİ’lere yeni destekler oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Bu görüşlerimizi ziyarette KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu’na ilettik. İbrahimcioğlu ile yeni çıkılan destek çağrılarının yanı sıra destek programlarından mikro işletmelerin de yararlanması hususunda istişarelerde bulunduk” ifadelerini kullandı." şeklinde konuştu.