KOBİ’ler sıcak para istiyor: "300 bin lira destek sağlanmalı"

İşletmeler, sıkı para politikasının etkilerinin hafifletilmesini talep etti.



Özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmeler, operasyonel giderlerin karşılanabilmesi için yüzde 40 faizle reeskont benzeri bir kredi imkanı talep etti.



Dünya Gazetesi'nden yer alan habere göre İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, “Reel sektörün B planı yok. KOBİ’lerin sıcak paraya ihtiyacı var." dedi.



Önel, KOBİ’lere reeskont kredisi benzeri 250-300 bin TL’lik sıcak para desteği sağlanması gerektiğini dile getirdi. 2025 yılı için düşük maliyetli kredilerin işletmeler için can suyu olacağını vurguladı.



KOBİ'LERİN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ



Asgari ücrete ilişkin de konuşan Önel, zam oranının yüzde 40’ın altında olmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca işveren desteği taleplerinin yüzde 10 olduğunu ancak yüzde 5'in devam etmesine de razı olduklarını belirtti.



"FİRMALAR KENDİ İÇİNDE FONLAMA YAPIYOR"



İç pazarda firmaların piyasadan alacakları noktasında sıkıntılar yaşandığını kaydeden İlker Önel, “Firmalar, işletme maliyetlerini karşılayabilmek için ellerindeki araçları, stokları satmaya başladı. Firmalar kendi içlerinde fonlama yapıyor." dedi.



Alacaklara ilişkin ise Önel, "Büyük firmalardan alacaklarımızda vadeler gıdada 120 güne, tekstil ve plastik gibi alanlarda 9 aya çıktı. Alacakların üzerine gidiyoruz ama bu da müşteri kaybettiriyor. Herkes son noktaya geldi, kimse bu dönemde risk almak istemiyor, top çeviriyor” diye konuştu.

