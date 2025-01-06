KOBİ'lere iki yeni destek paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ'lere yönelik iki yeni destek programını açıkladı.



KOSGEB'de gerçekleştirilen "Büyüme ve Küreselleşme Destekleri Tanıtım Programı"nda konuşan Kacır, geçen yıl 57 bin işletmeye sağlanan destek tutarının 13,2 milyar lira olduğunu söyledi.



KÜRESEL REKABET İÇİN DESTEK



Kacır, Küresel Rekabetçilik Destek Programı ile KOBİ'lerin yenilikçi ve rekabetçi ürünler geliştirmesini destekleyeceklerini belirtti.



Program kapsamında 50 milyon lira üst limitli ve 36 aya kadar vadeli finansman için 20 puanlık geri ödemesiz faiz/kar payı desteği verilecek.



Bu programdan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında öncelikli ürünlere ilişkin faaliyet gösteren Turcorn 100 Programı'ndaki girişimler yararlanabilecek.



KAPASİTE GELİŞTİRME PROGRAMI



Bakan Kacır, Kapasite Geliştirme Destek Programı'yla da işletmelerin ölçek büyütme yatırımlarının destekleneceğini duyurdu.



Programdan imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, bilgi hizmet faaliyetleri ile bilimsel AR-GE faaliyetleri sektörlerinde yer alan KOBİ'ler faydalanacak.



Kapasite genişletme yatırımları için 20 milyon lira üst limitli ve 36 aya kadar vadeli finansman için 20 puana kadar geri ödemesiz faiz/kar payı desteği sunulacak.



Kacır, bu iki program kapsamında bu yıl 22 milyar liralık kredi hacmi oluşturmak istediklerini ifade etti.



İSTİHDAM KORUMA PROGRAMI



Öte yandan 1 milyon 200 bin kişinin çalıştığı konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya gibi emek yoğun sektörlerde istihdamı korumak için işletmelere destek verilecek.



Geçen yılki işgücünü bu yıl da koruyan KOBİ'lere çalışan başına aylık 2 bin 500 lira destek sağlanacak.