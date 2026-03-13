Koç Finansman satıldı, işte fiyatı ve yeni sahibi
13.03.2026 09:53
Anadolu Ajansı
Ford Otomotiv, Koç Finansman'ı satın aldı.
Burak Taşçı
Koç Finansman'ın sermayesini temsil eden payların tamamının Ford Otomotiv'e satışına yönelik bir Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandı.
Koç Holding A.Ş.'nin yüzde 50, Arçelik A.Ş.'nin yüzde 47, diğer Koç Topluluğu şirketlerinin toplam yüzde 3 oranında pay sahibi oldukları Koç Finansman A.Ş. hisselerinin tamamının satın alınması konusunda bir Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Ford Otomotiv, Koç Finansman'ın yeni sahibi oldu.
Satış tutarı 137 milyon dolar olarak belirlendi.