Koç Finansman satıldı, işte fiyatı ve yeni sahibi

Koç Holding A.Ş.'nin yüzde 50, Arçelik A.Ş.'nin yüzde 47, diğer Koç Topluluğu şirketlerinin toplam yüzde 3 oranında pay sahibi oldukları Koç Finansman A.Ş. hisselerinin tamamının satın alınması konusunda bir Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Ford Otomotiv, Koç Finansman'ın yeni sahibi oldu.

Satış tutarı 137 milyon dolar olarak belirlendi.