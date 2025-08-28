Kocaeli'de 30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, resmi ve dini bayramlarda devam eden ücretsiz toplu ulaşım uygulamasını, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da sürdürülecek. Vatandaşların bayram coşkusuna ve kutlamalara daha rahat katılım sağlaması amacıyla belediyeye ait otobüs, tramvay ve deniz ulaşımı araçları, 30 Ağustos Cumartesi günü boyunca ücretsiz olacak.



Uygulama, İzmit-Kartal güzergahında çalışan Hat 200, Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden Hat 250, Hat 700 ve mavi bayraklı sahillere ulaşım sağlayan 800CK hatlarında ise geçerli olmayacak. Bu hatlar mevcut ücretli tarifeleriyle hizmet vermeye devam edecek.