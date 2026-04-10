Kocasına yardıma gitmişti, 14 yıldır çay ocağı işletiyor

Muğla 'nın Fethiye ilçesinde kocasına yardım için gittiği çay ocağının 14 yıldır işletmeciliğini yapan kadın, mahalle sakinlerinin takdirini topluyor.

Eldirek Mahallesi'nde yaşayan Elmas Köse, yıllarca aile ekonomisine katkı sağlamak için çevredeki seralarda yevmiyeyle çalıştı. İşi olmadığı zamanlarda ise bir mesleği de demircilik olan kocasının çalıştırdığı çay ocağına giden ve eşine yardım eden Köse, bir süre sonra çay ocağını tek başına işletmek istedi.

Eşinin de desteğiyle ocağın başına geçen Köse, 14 yıldır mahallelinin çayını demliyor.

Elmas Köse, AA muhabirine, yıllardır yaptığı işinden memnun olduğunu söyledi.

İlk zamanlarda "Kadın, çay ocağı, kahve mi işletir?" gibi tepkilerle karşılaştığını anlatan Köse, tepkilere rağmen çalıştığını ve işine devam ettiğini dile getirdi.

Mahallelinin genelde çiftçilikle uğraştığını, erken saatlerde çay ocağına kimsenin gelmediğini belirten köse, "Öğlene doğru gelirler akşam saat 24 gibi kapatıyorum. Köylülerimiz de memnun hiçbir sorunumuz yok, iyi anlaşıyoruz." dedi.

Köse, mahalleliyle bir aile gibi olduklarını, iş yerinde bulunmadığı zamanlarda müşterilerin çayı kendileri alıp parasını daha sonra verdiklerini kaydetti.

Çay ocağını işletmeye başladıktan sonra eşinin de kedi işi olan demirciliğe devam ettiğini aktaran Köse, "Artık hem eşim çalışıyor hem de ben çalışıyorum. Ben de burada aileme ekonomik destek sağlıyorum. Boş zamanlarında eşim yine gelip bana yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Köse, her kadının kendi ayakları üzerine durması gerektiğini sözlerine ekledi.

"DEMEK Kİ KAHVE İŞLETMECİLİĞİNİ BİR KADIN DA YAPABİLİYOR"

Mahallenin eski muhtarı Osman Köse ise boş zamanlarında yıllardır Elmas Köse'nin işlettiği çay ocağına geldiğini söyledi.

Elmas Köse'den memnun olduklarını ifade eden Köse, "Çay ocağında çayımızı kahvemizi içiyoruz. Muhabbet ediyoruz. Demek ki kahve işletmeciliğini bir kadın da yapabiliyor. Kendisi de bunu kanıtladı. Köyümüzde başka da kahve yok. Biz de kendisinden razıyız." diye konuştu.