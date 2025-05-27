Köfte ve mantı yapmayı öğretiyor! Saatte 10 bin dolar kazanıyor

Samantha Mui, insanlara geçimlerini sağlamak için köfte, mantı yapmayı öğretiyor ve saatte 10 bin dolara yakın para kazanıyor. Başka bir yerde çalışsa bir aylık maaşı bir saatlik gelirinden düşük olacaktı.



YIRTIK KOT VE CROPLA İŞE GİDİYOR



Mui, "Şu anda hayatımdaki en büyük kazanç, kurumsal bir ofise crop top ve yırtık kot pantolon giyerek gidip yemek dersi verebiliyor ve bir ayda kazandığımdan daha fazlasını bir saatte kazanabiliyor olmam" dedi.



MANTI KİTLERİ SATIYOR



34 yaşındaki Mui, kendin yap mantı yapım kitleri satan Thirsty Dumpling'i kurdu. İşinin bir parçası olarak, özel etkinlikler, kurumsal müşteriler ve daha fazlası için yüz yüze ve çevrimiçi yemek pişirme dersleri de veriyor. Kendisi aynı zamanda "Melting Pot" adlı yemek kitabının da yazarı.



KURUMSAL DÜNYADAN AYRILDI



Mui'nin kurumsal dünyadan ayrılması, kendi işini kurma konusunda yıllarca kafa yorduktan sonra gerçekleşti.



"HAYAT KISA, MUTLU OLUNMALI"



Mui'nin babası 2022 yılında, büyükannesinin ölümünden sadece birkaç ay sonra aniden öldü. Bu ona hayatın kısa olduğunu ve mutlu olması gerektiğini fark ettirmiş.



3 AY İŞSİZ KALIP 7 AY SONRA İŞİNİ KURDU



İşsiz kaldıktan sadece üç hafta sonra Mui annesiyle bir telefon görüşmesi yaptı ve bu görüşme sonunda köfte fikri ortaya çıktı. Ardından, yaklaşık yedi ay sonra Kasım 2023'te işi başlattı.



SAATTE 10 BİN DOLAR KAZANIYOR



100 kişilik bir sınıfa köfte yapmayı öğreterek bir saatte 10 bin dolar kazanabiliyor.



Mui, içgüdülerine güvenmenin iş hayatında ve yaşamda çok önemli olduğunu öğrendiğini söylüyor. Mui, "Her girişimcinin inançlı olması gerekir, çünkü çoğu zaman iyi sonuçlanıp sonuçlanmayacağını bilmeseniz bile harekete geçmeniz gerekir." dedi.