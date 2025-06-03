Kök maaşlar artacak mı? Herkes merak ediyor

Türkiye'de emekliler enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Maaşlarına gelecek zammı belirleyen enflasyonla birlikte kök maaşlarda da değişiklik yaşanacak.



Özellikle en düşük emekli maaşı olan 14 bin 469 lira alanlar kök maaşlarına gelecek zammı hesaplıyor.

ENFLASYONLA ZAMLAR DA BELLİ OLDU



Kök maaşlara Mayıs ayı enflasyonuyla birlikte yüzde 15.09 oranında artış yapılacak. Ancak artış Haziran ayı enflasyonunun Temmuz ayında belli olmasıyla birlikte maaşlara yansıyacak.

Böylece bazı emekliler eğer en düşük emekli maaşına artış gelmezse en düşük emekli maaşı kategorisinden çıkmış olacak.