Kök maaşlar değişiyor... Kök maaş nasıl bulunur?

Kök maaşların değişmesine sayılı günler var. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kök maaşlarda değişiklik yaşanacak.



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşları enflasyon rakamıyla belirlenen oran bazında artış görecek.



Böylece bazı emekliler en düşük emekli maaşından çıkarak hak ettiği maaşı alacak.



KÖK MAAŞ NEYİ İFADE EDİYOR



Kök maaş, bir emeklinin sigortalılık süresi, prim günü ve prime esas kazancı gibi kriterlere göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hesaplanan ham maaş olarak öne çıkıyor. Yani herhangi bir ek ödeme, iyileştirme ya da sosyal denge katkısı olmadan hak edilen gerçek maaşa kök maaş deniyor.



14 BİN 469 LİRANIN ALTINDAKİ HERKESİ İLGİLENDİRİYOR



En düşük emekli maaşı alan herkes kök maaşını merak ediyor. Ancak bunu öğrenmek için e-Devlet üzerinden bazı işlemlerin yapılması gerekiyor.



NE KADAR ARTIŞ OLUR?



Kök maaşların Haziran enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte tahmini olarak yüzde 17 civarında artması bekleniyor.



SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?



14 bin 469 lira en düşük emekli maaşı alanlar kök maaşı bulmak için farklı yöntemleri kullanması gerekiyor.



SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.