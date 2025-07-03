Kök maaşlar zamla yükseldi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kök maaş gelişmesi yaşandı. SGK ve Bağ-Kur'dan emekli olanları ilgilendiren kök maaş zammı devreye girdi.



SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz-Aralık 2025 tarihleri arasında yüzde 16.67 oranında zammı hak etti. En düşük emekli maaşı alanların kök maaşları da bu oran dahilinde arttı.



Maaşların sisteme işlenmesiyle birlikte emekliler yeni kök maaşlarını e-Devlet üzerinden kontrol edebilecek.