Kök maaşlar zamla yükseldi
En düşük emekli maaşı alan kişileri ilgilendiren kök maaşlarda yükseliş yaşandı.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kök maaş gelişmesi yaşandı. SGK ve Bağ-Kur'dan emekli olanları ilgilendiren kök maaş zammı devreye girdi.
SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz-Aralık 2025 tarihleri arasında yüzde 16.67 oranında zammı hak etti. En düşük emekli maaşı alanların kök maaşları da bu oran dahilinde arttı.
Maaşların sisteme işlenmesiyle birlikte emekliler yeni kök maaşlarını e-Devlet üzerinden kontrol edebilecek.
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