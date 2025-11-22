Köklü gazete The Telegraph satılıyor

Financial Times'ın ismini açıklamadığı kişilere dayandırdığı haberine göre, Daily Mail & General Trust Plc, ABD'li özel sermaye şirketi RedBird Capital Partners'ın sağ eğilimli medya kuruluşu The Telegraph'ı satın alma teklifini geri çekmesinden birkaç gün sonra, The Telegraph'ı satın almak için 500 milyon sterlin ( 655 milyon dolar) değerinde bir anlaşmaya vardı.

FT, tarafların şartları netleştirmek için bir münhasırlık sürecine girdiğini bildirdi.

SAĞ EĞİLİMLİ MEDYA GÜCÜ OLUŞACAK

Anlaşma, popülist Reform UK partisinin seçmen anketlerinde Başbakan Keir Starmer'ın İşçi Partisi'nin önünde gittiği bir dönemde sağ eğilimli bir medya gücü yaratacak.