Kokulu kırtasiye ürünlerine dikkat

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde veliler kırtasiye alışverişine yönelirken, bu ürünlerin ağır metal ve kimyasal madde testlerinin yapılmış olması gerekiyor.



Okulların açılmasına sayılı günler kala, ailelerin kırtasiye alışverişi de hız kazandı. İlgili kamu kurumlarının kırtasiye ürünlerine ilişkin çalışmaları yoğunlaşırken, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) de bu ürünlerin güvenliğini laboratuvar testleriyle garantiliyor.



TSE laboratuvarlarında, okul malzemeleri ve kırtasiye ürünlerine yönelik ağır metal ve kimyasal madde testleri yapılıyor.



Özellikle çocukların doğrudan temasta bulunduğu suluk, kalem, silgi, boya ve yapıştırıcı gibi malzemelerin içerikleri kontrol ediliyor.



AĞIR METAL ANALİZLERİNE DİKKAT



TSE Uzmanı İrem Tezcan, AA muhabirine, çocukların kullandığı kurşun kalem, boya kalemi gibi ürünlerde ağır metal analizlerinin yapılmış olmasının büyük önem taşıdığını belirterek, çocukların bu maddelere uzun vadede maruz kalmasının bazı hastalıklara sebep olabileceğini söyledi.



Tekstil grubunda yer alan okul çantası gibi ürünlerde ise "azo boyar madde" analizinin yapılmış olması gerektiğine dikkati çeken Tezcan, plastik malzemelerde fitalat, metal malzemelerde ise nikel analizlerinin yapılmış olmasının önem taşıdığını bildirdi.



Tezcan, suluk gibi plastik malzemelerde de fitalat analizinin yanı sıra Bisfenol A maddesine de bakılması gerektiğine işaret ederek, "Etiket üzerinde 'BPA Free' ibaresi bulunan, yani BPA içermeyen ürünler tercih edilmelidir." dedi.



KOKULU ÜRÜNLER TERCİH EDİLMEMELİ



Kırtasiye ürünlerinde solvent içermeyen yapıştırıcıların tercih edilmesi ve kokulu ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirten Tezcan, "Parmak boyası, oyun hamuru gibi ciltle temas eden ürünlerde dermatolojik testleri yapılmış, güvenilir markalar tercih edilmelidir. Oyuncak grubu ürünlerde ise EN 71 analizlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Bu ibarelere dikkat edilebilir." ifadelerini kullandı.



Tezcan, satın alınan ürünlerde firma ve iletişim bilgilerinin bulunmasının önemine işaret ederek, "Üreticisi bilinmeyen ürünlerden uzak durulması önem taşıyor. 'TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi' olan firmalar tercih edilmelidir. CE ve TSE işaretli ürünler almaya dikkat edilmeli ve çocuğun yaşına uygun ürünler tercih edilmelidir." uyarılarında bulundu.



Tezcan, piyasada sıkça görülen kokulu ve süslü ürünlerin tercih edilmemesi tavsiyesinde bulunarak, "Tüketicilerin standartlara uygun ve kaliteli ürün satın almaya gösterecekleri hassasiyet, firmaların da bu doğrultuda hareket etmesini sağlayacaktır." diye konuştu.